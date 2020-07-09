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У Львові організували бордель під виглядом салону еротичного масажу

Ольга Денисяка

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У Львові правоохоронці припинили роботу «салону», працівниці якого надавали клієнтам сексуальні послуги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, група зловмисників організувала у Львові роботу так званого «салону еротичного масажу». Там клієнтам надавались платні сексуальні послуги.

При цьому зловмисники втягували молодих привабливих дівчат, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях, у зайняття проституцією. Вартість їх «послуг» стартувала від 650 гривень і зростала в залежності від побажань клієнтів.

Поліцейські встановили особу 29-річної адміністраторки закладу та трьох дівчат – двох 20-річних та однієї віком 24 роки, котрі надавали послуги клієнтам. Усі вони є мешканками Львівщини.

Сьогодні, 9 липня, поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні салону. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення особам, причетним до діяльності «салону».

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 303 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років.

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Фото: поліція

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