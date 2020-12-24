SkyUp відкриє рейс зі Львова на острів Родос

Український лоукостер SkyUp з травня 2021 року планує розпочати авіапольоти зі Львова на грецький острів Родос. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Польоти зі Львова на острів Родос розпочнуться з 25 травня 2021 року.

Рейси виконуватимуться раз на тиждень – щовівторка. Квитки можна бронювати на сайті SkyUp. Їх вартість в одну сторону стартує від 4 043 грн.

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно аеропорт «Львів» відновив низку рейсів. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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