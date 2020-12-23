Суд дав шанс вийти під заставу майору, який п’яним збив трьох курсанток

Шевченківський суд Києва залишив під вартою майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток, але визначив альтернативу застави у 168 тисяч гривень, пише Українська правда із посиланням на «Судовий репортер».

На сьогоднішньому засіданні суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.

Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.

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Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020 року, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.

Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.

Наступне засідання планується 25 січня.

Як повідомляв Львівський портал, 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві п’яний майор наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії, двом з них ампутували ноги.

Серед постраждалих – «пластунка» зі Львівщини Галина Николин. Для її лікування скаутська організація також збирала кошти.

Також ми інформували, що постраждалі дівчата відмовилися від компенсації, яку пропонував адвокат майора.

Окрім того мешканців Львівщини просили допомогти зібрати кошти на протез для 23-річної землячки Олександри Гуй, яку 25 серпня разом з двома іншими курсантками збив п’яний майор на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві.

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