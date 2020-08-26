П'яний водій наїхав на курсанток у Києві: двом постраждалим ампутували по нозі

Двом курсанткам, яких 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній у Києві збив п’яний водій, ампутували по одній нозі. В одної з них під питанням ампутація другої ноги. Третю дівчину також прооперували, у неї зламані обидві ноги. Про це повідомляє Громадське з посиланням на волонтерку Наталію Воронкову, яка перебуває біля військового госпіталю в Києві.

25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній у Києві автомобіль «Тойота Пріус» збив трьох курсанток.

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Поліція повідомляла, що водія затримали. Також там кажуть, що процесуальне керівництво буде здійснювати військова прокуратура.

Проти затриманого порушили справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу, санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Як інформує Командування Медичних сил ЗСУ аварія сталася за участі військовослужбовця Н. та слухачів Української військово-медичної академії. Станом на ранок 26 серпня стан пацієнток оцінюють як стабільний, вони у свідомості та на самостійному диханні.