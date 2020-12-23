Більшість львівських шкіл піде на канікули з 6 січня

Більшість шкіл Львова продовжили навчальний семестр до 5 січня 2021 року. За таких умов, другий семестр розпочнеться з 25 січня. про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами очільниці управління освіти ЛМР Зоряни Довганик, заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року.

«Як правило, 80% шкіл завершать навчальний семестр 5 січня. До цього часу буде тривати навчання із використанням дистанційних технологій. Другий семестр в цих навчальних закладах розпочнеться 25 січня та завершиться 31 травня», – розповіла Зоряна Довганик.

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Також вона додала, що є школи, які організували освітній процес по-іншому: деякі школи завершуватимуть навчальний рік 4, 10 чи 30 червня.

З детальною інформацією, коли в кожному з навчальних закладів закінчиться перший семестр навчання, можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівський портал писав, що керівники шкіл на Львівщині мають право самостійно визначати дати зимових канікул. Раніше школи області здебільшого вирішили піти на канікули з 24 або з 27 грудня.

Згодом у ЛОДА розповідали, що на Львівщині школи по-різному вирішили йти на зимові канікули: із 24 грудня, із 27 грудня та навіть із 1 січня. Відтак кожен заклад освіти по-своєму організовуватиме навчальний процес під час локдауну. Це може бути дистанційне навчання або продовження канікул. Втім тоді доведеться відкригувати весняні канікули чи довше навчатися у червні.

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