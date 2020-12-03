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Стало відомо, коли школярі Львівщини підуть на зимові канікули

Вероніка Рой

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Більшість шкіл Львівщини підуть на зимові канікули після 24 грудня. Проте керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Ірина Сислюк.

 

«Відповідно до чинного законодавства, рішення про організацію освітнього процесу і шкільного режиму приймають педагогічні ради. Зараз немає чітко визначеної дати, коли діти підуть на канікули. Це все відбувається до чітко прийнятих рішень шкіл з погодженнями місцевими органами управління освіти. Але в основному більшість закладів освіти на канікули підуть після 24 грудня», – зазначила Ірина Сислюк.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року включно.

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