Стало відомо, коли школярі Львівщини підуть на зимові канікули

Більшість шкіл Львівщини підуть на зимові канікули після 24 грудня. Проте керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Ірина Сислюк.

«Відповідно до чинного законодавства, рішення про організацію освітнього процесу і шкільного режиму приймають педагогічні ради. Зараз немає чітко визначеної дати, коли діти підуть на канікули. Це все відбувається до чітко прийнятих рішень шкіл з погодженнями місцевими органами управління освіти. Але в основному більшість закладів освіти на канікули підуть після 24 грудня», – зазначила Ірина Сислюк.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року включно.

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