Меморіал Небесної Сотні у Львові: відкрили стелу, яка символізує барикаду палаючого Майдану

У Львові сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора України урочисто відкрили першу чергу Меморіалу Героїв Небесної Сотні, що розташовується вул. Кривоноса-Замковій. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Захід розпочався із відомої пісні-реквієму загиблим Героям Майдану «Пливе кача». Згодом із вітальним словом виступило керівництво Львова та області.

Згідно із концепцією, територія меморіалу – мінімалістичний простір, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності. Він складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу з боку вул. Замкової, де облаштовано площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні. Власне сьогодні відбулося відкриття першої частини меморіалу, наступна – будівництво моста.

Як розповів архітектор Андрій Лесюк, стела меморіалу уособлює барикади палаючого Майдану.

«Меморіал складається із двох частин: перша – стела з площею і терасами, а друга — пішохідний міст-музей. Сьогодні бачимо стелу, вона виконана з металу, який називається кортен. Ця сталь є довговічною і під час різних погодних умов відбувається коронування: стела стає яскравішою, якщо більше дощів, темнішою – якщо опадів менше. Вона символізує абстрактну форму барикади, яка під час підсвітки ввечері також горить і нагадує нам про ці події. Також площа складається із терас, які історично колись тут існували. Тобто це також відновлення історії. Тут також висадять дерева, які додадуть затишку… Відповідно в комплексі все це створить вогні барикад палаючого Майдану. Це місце має бути не просто пам’ятником, надіємось, що це місце виховуватиме людей», – зазначив він.

На урочистості з цієї нагоди до Львова з’їхалися родини Героїв Небесної Сотні зі всієї України, учасники Революції Гідності, волонтери Майдану, військові, учасники АТО / ООС.

«Майбутнє можливе тільки тоді, коли пам’ятаємо минуле. І ви сьогодні довели, що ви щиро пам’ятаєте. Львівщина найпершою вшановувала пам’ять, підтримувала родини, і це на фоні всієї України дуже вирізнялося. Дякую вам за те, що ви – найбільш патріотичний куточок України…», – зауважила дружина загиблого Героя Небесної Сотні Тамара Швець.

Після виступів відбувся молебень за полеглими Героями. Також присутні запалили лампадки біля меморіалу.

Довідка

Із 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року відбувався Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові.

Було подано 25 конкурсних проектів, серед яких журі вибрало переможців – авторський колектив з міста Львова: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак. Переможці отримали 90 тис гривень та можливість реалізувати свій проект.

Опісля проведення конкурсу розпочалися роботи з документацією.

17 квітня 2018 року відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули на місці будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на «Губернаторських валах».

З вересня 2018 року ЛКП «Зелений Львів» розпочало будівельні роботи по проекту «Реконструкція скверу на вулиці М. Кривоноса з облаштуванням громадського простору та встановленням Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні» — будівництво верхньої тераси, площі та безпосередньо меморіальної стели.

Міст та стела створюватимуть музейний багатофункціональний простір, забезпечуватимуть громадську функцію і функцію пам’яті, створюватимуть умови для вільних зборів, відкривають нові панорамні видові точки й вирішують проблему пішохідного та велосполучень через вул. М. Кривоноса, виконують просвітницьку (етичну, патріотичну) функцію та створюють нові туристично привабливі маршрути.

Станом на зараз побудована меморіальна стела, яку покрито кортеном. Побудовано три оглядові майданчики, встановлено таблички з портретами Героїв Небесної Сотні, які гравіровані на нержавіючій сталі. Портерів Героїв 107. На портретах вказано ім’я, дату народження та смерті, а також гасло кожного Героя, що розміщене під кожним портретом. На портреті спеціальний отвір, де кожен може поставити квітку. Кожен портрет погоджений з родинами загиблих Героїв.

Друга частина Меморіалу – це міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали. Цей проект реалізовуватиметься за інвестиційні кошти. Буде оголошено інвестиційний конкурс на будівництво канатної дороги, в рамках якого і відбуватиметься будівництво пішохідного моста пам’яті Героїв Небесної Сотні. Проект будівництва моста зараз на експертизі. На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

Фото: Анна Палюх та Роман Балук, Львівський портал