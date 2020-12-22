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Антибіотики та інсулін продаватимуть лише за електронним рецептом, – МОЗ

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я планує ввести електронну систему продажу деяких ліків. Зокрема, інсуліну, препаратів для імуносупресії, препаратів, які містять наркотичні речовини та антибіотиків. Про це під час брифінгу 22 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

«МОЗ планує запровадити систему видачі електронних рецептів з 1 квітня 2021 року. Спочатку електронний рецепт буде видаватись на інсулін, імуносупресивні лікарські засоби та наркотичні засоби. Очільник МОЗ вважає, що антибіотики також мають відпускатися лише за електронним рецептом», – заявив Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, при Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Відтак із 2021 року планують відпуск за електронним рецептом наркотичних препаратів та інсулінів, з 2022 – антибіотики.

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Також у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли при запровадженні електронного рецепту врахувати всі можливі аспекти, в тому числі відсутність, наприклад, у літніх людей мобільних телефонів чи труднощі у користуванні ними.

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