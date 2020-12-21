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Вакцина від COVID Pfizer отримала офіційний дозвіл на використання в ЄС

Вероніка Рой

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Європейське медичне агентство дало дозвіл на ринкове використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer. Про це 21 грудня під час пресконференції повідомила виконавчий директор ЕМА Емер Кук, передає Укрінформ.

 

«Рада повідомити, що сьогодні науковий комітет Європейського медичного агентства дав дозвіл на ринкове використання вакцини виробництва BioNTech/Pfizer у Європі. Це великий крок вперед у боротьбі з пандемією. Всі країни ЄС отримають цю вакцину одночасно», – сказала виконавчий директор ЕМА.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в рамках ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року.  В Україні вакцинацію від коронавірусу планують проводити у три етапи. У МОЗ кажуть, що першочергово вакцинації потребують люди, які належать до основних груп ризику. Це приблизно 21 млн громадян.

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