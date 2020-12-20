Зеленський пояснив, чому Україна не куплятиме російську вакцину від COVID

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна боротиметься за надання міжнародними партнерами підтвердженої вакцини проти COVID-19. Про це він заявив в інтерв’ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, текст якого опубліковано на сайті глави держави.

За словами Зеленського, Україна на сьогодні не входить до списку країн, які першими отримують вакцину від COVID.

«Я вважаю, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими», – зазначив глава держави.

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Він також уточнив, що «Спутник V» (російська вакцина від COVID, – ред.) сьогодні пропонують у суспільстві та в інформаційному просторі України. Зеленський переконаний, що Росія використовує для цього телеканали, зокрема українські, «які є союзниками політики Російської Федерації».

«Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину», – додав Зеленський.

Зазначимо, раніше у МОЗ заявляли, що Україна не закуповуватиме російський препарат начебто від коронавірусу, адже ця вакцина не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в рамках ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року. В Україні вакцинацію від коронавірусу планують проводити у три етапи. У МОЗ кажуть, що першочергово вакцинації потребують люди, які належать до основних груп ризику. Це приблизно 21 млн громадян.

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