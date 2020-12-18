У Львівській міськраді передбачили місце для старост. Деталі

У міськраді Львова внесли зміни до структури виконавчого комітету, передбачивши, що його членами будуть й старости громад, які увійшли до складу Львівської ОТГ. Втім коли саме старости зможуть розпочати свою роботу, наразі точно не відомо. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні 18 грудня виконавчий комітет прийняв рішення, яким включив до його складу старост – посадовців, що представляють інтереси громад, які увійшли до складу Львівської ОТГ.

Відтак старости будуть займати посади в апараті виконкому й отримуватимуть зарплату. За словами начальниці юридичного департаменту мерії Гелени Пайонкевич, їхній посадовий оклад становить близько 13 тисяч гривень.

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Коли саме у Львівській міськраді запрацює оновлений виконавчий комітет, наразі ще не відомо, адже громади визначаються із кандидатами на старост, а потім фінальне рішення мають ще прийняти депутати на сесії.

Зазначимо, що кількісний і персональний склад виконавчого комітету подає на затвердження сесії Львівської міськради виключно міський голова Андрій Садовий. Досі до складу виконкому входили 11 осіб: мер, шість його заступників, керуюча справами виконкому, секретар мерії та двоє представників громадськості.

Водночас скільки саме старост увійдуть до складу виконкому, у мерії теж поки точно не знають.

«У нас мають бути розформовані 10 територіальних громад та 10 рад шляхом приєднання до Львівської міської ради. Зокрема, є питання старост. Кожну територіальну громаду у Львівській міській раді буде представляти староста… Але до реалізації реформи місцевого самоврядування є багато запитань. Та ми працюємо над тим (скільки старост представлятимуть інтереси своїх громад у складі виконкому, – ред), пропоную вирішувати це питання у момент його виникнення. Зараз ми точно знаємо, хто має бути членом виконавчого комітету… Ми готуємось до того, що коли Львівська міська рада призначить старост, то вже будуть підготовлені всі документи для того, щоб вони почали активну роботу», – цитує Гелену Пайонкевич пресслужба Львівської міськради.

Зауважимо, що згідно з законодавством, староста – це представник мешканців населеного пункту, який входить в ОТГ, на рівні керівництва. Старост затверджує рада громади за поданням голови. До складу Львівської ОТГ, крім Львова, увійшли 15 сіл та два міста. Всі ці населені пункти мають 10 утворених рад.

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