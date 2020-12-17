Спиртзавод на Самбірщині продали за 48 млн

Воютицький спиртзавод, який розташовується у Самбірському районі, продали за 48 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Фонді державного майна України.

Зазначається, що це вже 14-ий спиртовий актив, для якого знайшли приватного інвестора на прозорому онлайн-аукціоні.

Аукціон відбувся 17 грудня. За цей об’єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну від стартової у 1,5 разів – з 32 млн грн до понад 48 млн грн.

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Переможцем аукціону стало ТОВ «Сучасна комерційна нерухомість». Пропозиція цієї фірми була лише на 100 грн більшою від ціни ТОВ «Хімтайм».

«Воютицьке МПД розташоване у 80 км від Львова, а його новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення, тощо. Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Воютицького МПД вважатиметься офіційно завершеним», – зазначили у Фонді державного майна.

Як відомо, це вже третій проданий завод «Укрспирту» на Львівщині: Лопатинський спиртзавод, що на Радехівщині, продали за 50 млн грн, завод у селі Суходоли Бродівського району – за 60 млн грн, тепер «з молотка» за 48 млн грн пішов і Воютицький спиртзавод на Самбірщині.

Також Львівський портал інформував про те, що у області продають Великолюбінський, Борокський спиртзаводи.

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