Підприємців штрафуватимуть за клієнтів без масок

В Україні підприємців штрафуватимуть на суму від 3 400 до 5 100 гривень за допуск відвідувачів без маски чи респіратора до громадських місць. Відповідне рішення прийняли на засіданні парламенту 17 грудня, передає УП.
Проєкт закону № 3890 підтримав у другому читанні 241 нардеп.
Посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, головним державним санітарним лікарям та їх заступникам надаються повноваження штрафувати суб’єктів господарювання на суму 3400-5100 грн за пропуск осіб в громадські будинки/транспорт під час карантину без вдягнутих засобів захисту, що закривають ніс та рот, та за обслуговування підприємцями чи працівниками суб’єктів господарювання без вдягнутих засобів захисту.
Львівський портал повідомляв, що 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Його порушникам виписуватимуть одразу на місці.
Зазначимо, що право накладати штраф за неносіння маски відразу на місці мають також й органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, в тому числі й неносіння масок, Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становить 17 000 грн.
Згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штрафувати особу, чи ні.
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Ольга Денисяка