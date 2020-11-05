За відсутність маски штрафуватимуть відразу на місці

В Україні планують суттєво посилити контроль за носінням масок. За відсутність маски у громадських спорудах і транспорті адмінпротокол виписуватимуть відразу на місці. Про це у четвер, 5 листопада, під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Львівського порталу.

Аби посилити контроль за носінням масок у громадських місцях, Верховна Рада України збирається ухвалити законопроєкт №3891. Його вже погодив профільний комітет парламенту, тому наступний крок – винесення його на голосування.

«Ми наполягаємо на прийнятті цього закону і максимально посити контроль за неносіння масок. Чому нам це необхідно? Коли поруч з вами стоїть людина без маски, яка безсимптомно хвора на COVID-19, то вона легко може вас заразити. А якщо ви ще й входите до групи ризику, то це може коштувати вам життя. Саме тому ми розраховуємо на прийнятті закону щодо застосування штрафів за неносіння масок», – наголосив Максим Степанов.

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За його словами, законопроєкт №3891 педбачає нову процедуру оформлення штрафів на неносіння масок у громадських будівлях та транспорті. Якщо досі складений адмінпротокол передавали до суду, який і вирішував, чи штрафувати людину, чи ні, то тепер штраф накладатимуть відразу на місці.

«Законопроєкт передбачає штраф за неносіння маски розміром від 170 до 255 грн. При цьому штраф накладатимуть відразу, адмінпротокол складатимуть на місці. Це буде такий механізм, як при порушенні ПДР. Бо досі суд розглядав адмінпротоколи і внаслідок цього штрафні санкції були застосовані лише до 3% людей та організацій», – відзначив міністр.

Адмінпротоколи за відсутність маски складатимуть поліцейські, представники епідемконтролю та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, в тому числі й неносіння масок, Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становить 17 000 грн.

Згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штрафувати особу, чи ні.

Втім влітку в уряді заговорили про посилення контролю за відсутність масок у громадських місцях і транспорті.

Також у Верховній Раді пропонують штрафувати тих нардепів, які ігнорують масковий режим.

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