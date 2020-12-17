Частина Шевченківського району матиме воду без хлору до кінця року

На насосній станції «Збоїща», що забезпечує водою мешканців більшої частини Шевченківського району, розпочали тестове дозування гіпохлориту натрію для дезінфекції питної води. Відтак планується, що 90 тисяч мешканців цього району зможуть отримувати воду без хлору вже до кінця 2020 року.

Наразі проводяться тестування дозування гіпохлориту натрію для дезінфекції питної води від насосної станції «Збоїща». Ця станція охоплює частину Шевченківського району. Зокрема вулиці Студинського, Щурата, Миколайчука, Замарстинівська, Пилипа Орлика, Кругла, Малоголосківська, Загули, Варшавська (частина), Липинського, Єрошенка, Джерельна, Шпитальна, пл. Торгова, Богдана Хмельницького (частково), Долинського, Новознесенська, Старознесенська, Богданівська, а також прилеглі до них.

«До кінця 2020 року буде розпочато дозування гіпохлориту на насосну станцію Збоїща, що забезпечить водою без хлору жителів більшої частини Шевченківського району», – повідомили Львівському порталу у ЛМКП «Львівводоканал».

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Також на сьогодні проводяться монтажні, тестувальні та пусконалагоджувальні роботи ще на двох насосних станціях: Винники та Старе Село, що дозволить отримати воду без хлору мешканцям Личаківського та Сихівського районів. Таким чином ці два райони у повному об’ємі зможуть отримувати воду без хлору вже у січні.

Нагадаємо, Львів обіцяють до червня повністю перевести на воду без хлору.

Як відомо, першим про відмову від хлору і використання натомість гіпохлориту натрію заговорив громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який балотувався у мери Львова. Згодом воду без хлору у свою передвиборчу програму включив Андрій Садовий.

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