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Забудовника у Славському через суд змусили сплатити пайовий внесок

Наталя Дуляба

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Фірму, що будувала басейн на території відпочинкового комплексу у Славському, суд зобов’язав сплатити 175 тисяч гривень пайового внеску на розвиток інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокутари Львівщини.

 

Встановлено, що в Славському розбудовували один із туристичних комплексів, зокрема зводили басейн.

Замовник будівництва протягом двох років не укладав договір пайової участі і відтак не сплатив 175 тисяч гривень внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Славської ОТГ.

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Через це на фірму подали в суд. Господарський суд Львівської області зобов’язав підприємство сплатити 175 тисяч гривень до бюджету Славської селищної ради.

Зазначимо, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури оплачує кожен забудовник, який отримує право на будівництво у населеному пункті. Його розмір не є сталим, суму, яку має заплатити кожен девелопер, вираховують, зважаючи на низку критеріїв, в тому числі й на об’єми будівництва.

У 2019 році забудовники сплатили Львову 197 млн грн пайового внеску. Це був найбільший показник в Україні. Втім 2020-й є останнім роком, коли коли місцеві бюджети отримуватимуть такі надходження.

Нагадаємо, Славська ОТГ є найбагатшою громадою на Львівщині.

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