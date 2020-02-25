Забудовники сплатили Львову 197 млн грн пайового внеску

Протягом 2019 року компанії, які ведуть будівництво у Львові, сплатили до міського бюджету 197 млн грн внеску на розвиток інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Із отриманими 197 млн грн Львів став лідером в Україні за рівнем пайових внесків, які обов’язково сплачують компанії-забудовники.

Пайовий внесок на розвиток інфраструктури оплачує кожен забудовник, який отримує право на будівництво у місті. Його розмір не є сталим, суму, яку має заплатити кожен девелопер, вираховують, зважаючи на низку критеріїв, в тому числі й на об’єми будівництва.

2020-й є останнім роком, коли всі українські міста отримуватимуть до своїх бюджетів пайові внески. Відтак у міськраді Львова вже думають, яким чином заповнити майбутню дірку у бюджеті.

«Так, пайовий внесок ми будемо отримувати до міського бюджету останній рік. Тому ми повинні якимось податком цю суму замінити. Я вважаю, що це міг би бути податок на нерухомість і, відповідно, податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок», – відзначила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Зазначимо, що пайові внески від забудовників надходять до бюджету розвитку Львова. За його кошти у місті ремонтують дороги, замінюють інженерні мережі, оновлюють громадський транспорт тощо.

У мерії також додають, що такі внески будівельні компанії сплачують, адже нові об’єкти будівництва «критично збільшують навантаження на міські інженерні мережі, зокрема на мережі водопостачання та водовідведення». А мешканці нових будинків використовують міську дорожньо-транспортну та соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, у 2019 році Львів посів перше місце в Україні за обсягом будівництва, обігнавши навіть Київ. Торік у місті звели 95 нових будинків загальною площею понад 1 млн кв м.