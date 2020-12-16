У лікарні швидкої допомоги Львова з’явився комп’ютерний томограф

У рамках програми «Велике будівництво» на Львівщині реконструюють приймальні відділення у лікарнях. Також медзаклади отримають нове обладнання. Відтак 16 грудня у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова вже привезли перший комп’ютерний томограф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що до кінця року таке ж обладнання отримають ще чотири опорні лікарні області.

«Загалом на Львівщину згідно із розподілом на усі роботи виділено 72 млн грн. Після усіх робіт Міністерство охорони здоров’я закупить необхідне медичне обладнання. На цю мету Львівщина отримає 69,4 млн грн», – наголосив Козицький.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині у рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч планують відреконструювати приймальні відділення у дев’яти лікарнях. Загалом на це передбачено 72 млн грн.

Зазначимо, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.