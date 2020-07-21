На Львівщині за 72 млн відремонтують приймальні відділення лікарень: перелік медзакладів

На Львівщині у рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч планують відреконструювати приймальні відділення у дев’яти лікарнях. Загалом на це передбачено 72 млн грн. Про це сьогодні, 21 липня, під час пресконференції повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року плануємо завершення будівництва або реконструкції 9 приймальних відділень в опорних лікарнях, визначених МОЗ…», – зазначив він.

За його словами, на це передбачено 72 млн грн, крім того обладнання для цих приймальних відділень закуповуватимуть централізовано Міністерством охорони здоров’я.

Медзаклади, де буде оновлено приймальні відділення:

Львівська обласна клінічна лікарня

Дрогобицька міська лікарня №1

Самбірська центральна районна лікарня

Стрийська центральна районна лікарня

Буська центральна районна лікарня

Новояворівська районна лікарня імені Юрія Липи

8-а міська клінічна лікарня м. Львова

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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