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Перші щеплення від Covid-19 планують зробити в лютому, – МОЗ

Наталя Дуляба

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У Міністерстві охорони здоров’я планують у лютому 2021 року розпочати вакцинування населення від коронавірусу. Про це Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 16 грудня, пише УП.

 

За словами очільника МОЗ, перші щеплення українцям, ймовірно, будуть проводити препаратами, які держава закупить безпосередньо у виробників.

«Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Поставили собі за мету, щоб перше вакцинування ми розпочали, починаючи з лютого наступного року», – сказав Максим Степанов.

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Він також додав, що у відомстві уже опрацьовують пропозиції від компаній-виробників, які пройшли необхідні клінічні випробування.

«Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять стадію сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. В нас вже є всі пропозиції, зараз просто їх відшліфовуємо», – пояснив міністр.

При цьому безкоштовну вакцину в межах ініціативи COVAX Україна отримає на початку наступного року.

«За попередніми оцінками, першу партію вакцини ми повинні отримати в першому півріччі наступного року. Розраховуємо на кінець першого кварталу- початок другого… З нашого боку підписані всі необхідні документи, ми отримали схвалення нашої технічної заявки», – розповів Маским Степанов.

Як писав Львівський портал, першими щеплення від COVID-19 в Україні мають отримати окремі категорії населення: медики, військові, освітяни, поліцейські. Йдеться про 21 мільйон людей.

Коли вакцина від коронавірусу з’явиться в українських аптеках, читайте за цим посиланням.

Тим часом 40% не хочуть вакцинуватись від коронавірусу навіть безкоштовно.

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