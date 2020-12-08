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Коли очікувати вакцину проти COVID в українських аптеках

Андрій Котенський

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Україна очікує безоплатно отримати перші 8 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби у березні – квітні 2021 року. Натомість в українських аптеках вакцина з’явиться не раніше, ніж восени 2021 року. Про це повідомив виконувач обов’язків глави Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає Громадське.

 

За словами Ігоря Кузіна, в Україні наразі є дев’ять пріоритетних груп, які першими мають отримати вакцину, тому широкий доступ до препарату, тобто його поява в аптеках, очікується восени 2021 року.

Крім того, Кузін розповів, що держава має провести аудит можливостей до зберігання вакцини та представити план реновації холодильників. Наразі, за його словами, Україна зможе одночасно зберігати щонайменше 18 млн доз вакцини, зокрема 7 млн доз розподілять за регіонами за температури 2-8 градусів за Цельсієм.

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Водночас основний сценарій вакцинації відбуватиметься з залученням мобільних бригад, а на вакцинацію всього населення може піти два роки.

«У середньому при максимальному залучені вони зможуть вакцинувати приблизно 800 тисяч людей за місяць. Якщо залучати стаціонарні кабінети щеплення, тоді буде ще плюс мільйон вакцинованих людей за місяць», — зазначив Кузін.

До слова першою у світі розпочинає вакцинацію проти коронавірусу Велика Британія та США. Англійці очікують на вакцинацію уже у грудні 2020 року.

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