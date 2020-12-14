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Підгорецький замок внесли до британського каталогу занедбаних пам’яток

Ольга Денисяка

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У Британії вийшла книга «Покинуті палаци» про історичні будівлі світу, які зараз занепали. У список потрапив Підгорецький замок, що розташований у Бродівському районі Львівщини. Про це повідомляє Daily Mail, передає Львівський портал.

 

У фотоальбомі британця Майкла Керрігана «Покинуті палаци» зібрані історичні будівлі з усього світу, а поєднує їх колишня вишуканість і занедбаний стан зараз. Автор також пояснює причини занепаду кожної пам’ятки.

«Пограбований та пошкоджений у Першій світовій війні, він зберігся, щоб використовуватись як санаторій, але був серйозно пошкоджений пожежею у 1950-х. З моменту незалежності України він належав Національному художньому музею, але вони не мали ресурсів для його відновлення», –  описують Підгорецький замок.

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Окрім Підгорецького замку до книги потрапили також закинуті будівлі із США, Франції, Іспанії, Японії, Аргентини та інших країн.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури України прийняло на баланс сім замків Львівщини, серед них – і Підгорецький. Досі пам’ятки були закріплені за Львівською ОДА. Такі зміни, кажуть у міністерстві, дозволяють зробити капітальну реставрацію у замках.

Згодом міністр культури України Олександр Ткаченко анонсував, що Підгорецький замок відновлять у 2021 році.

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Фото: Daily Mail

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