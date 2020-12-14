Операція «Новорічна ялинка»: мешканців Львівщини попереджають про штрафи

Мешканців Львівщини під час новорічно-різдвяних свят закликають не вирубувати хвойних дерев, а знаходити альтернативні рішення. Водночас жителям нагадують, що за незаконно зрубані ялинки передбачається адміністративна чи кримінальна відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«У торгових центрах, супермаркетах та на ринках уже можна придбати штучні ялинки, які не поступаються красою і пишністю справжнім і до того ж їх можна встановлювати впродовж багатьох років. Що ж стосується запаху хвої, то можна використовувати для ароматизації приміщень натуральні ефірні олії хвойних рослин, які, окрім гарного запаху у домівці, позитивно впливають на здоров’я людей», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

На Львівщині напередодні Нового року та Різдва проводиться екологічна акція «Новорічна ялинка». Вона має на меті попередити незаконну рубку хвойних насаджень, безконтрольне перевезення та реалізації новорічних ялинок та притягнення до відповідальності за самовільну заготівлю і реалізацію незаконно зрубаних дерев.

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Щоб вберегти насадження від самовільних рубок, проводитимуться спеціальні рейди-перевірки в лісах, особливо на територіях природно-заповідного фонду, на автодорогах, залізничних вокзалах і ринках області. Рейдові групи перевірятимуть законність заготівлі, перевезення та реалізацію ялинок.

Громадяни, які незаконно торгуватимуть ялинками, притягуватимуться до адміністративної чи кримінальної відповідальності. За рубку та реалізацію ялинок передбачені штрафи, відповідно до статті 65 та 88-1 КУпАП. Зокрема штраф для громадян становить в розмірі від 510 до 1700 грн з конфіскацією насаджень, а на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн з конфіскацією.

«Якщо ці правопорушення скоєні особою віком від 16 до 18 років та ця особа не має самостійного заробітку, тоді штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють (ст. 307 КУпАП)», – додав Руслан Гречаник.

Також відповідно до постанови КМУ діє такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев до ступеня припинення росту становить від 42 грн (діаметр дерева у корі біля шийки кореня 10 і менше см) до 3109 грн (діаметр 46,1-50см) за кожне дерево. У грудні-січні розмір шкоди обчислюється за цією таксою, збільшеною у 3 рази. Також розмір шкоди підлягає показнику індексації такс для обчислення розміру шкоди.

нагадаємо, Львівська міська рада вже визначила місця торгівлі новорічними ялинками на ринках міста. Орієнтовні ціни на ялинки 1-3м будуть становити від 100 до 300 грн.

Для реалізації новорічних ялинок лісівники облаштують торгівельні майданчики в районах області. Також реалізація ялинок буде проводитися з дворів лісництв, лісгоспів, на ринках районного та місцевого значення та в місті Львові.

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