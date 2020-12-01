ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові купити ялинку. Офіційні місця продажу

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік локацій, де у Львові дозволено продавати ялинки. Відповідне рішення прийняли у вівторок, 1 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом у переліку офіційних місць для торгівлі ялинками – два десятки локацій.

Всі вони розташовані у кожному районі міста. Найбільше таких точок передбачили у Шевченківському районі, найменше – у Галицькому.

Реклама партнерів

(Натисніть на зображення для збільшення)

Торгівля ялинками у вказаних місцях стартує з 18 грудня і триватиме до 6 січня.

Також своїм рішенням виконавчий комітет зобов’язав Муніципальну варту, голів районних адміністрацій та правоохоронців не допустити виникнення стихійної торгівлі ялинками на території Львова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...