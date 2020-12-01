Де у Львові купити ялинку. Офіційні місця продажу

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік локацій, де у Львові дозволено продавати ялинки. Відповідне рішення прийняли у вівторок, 1 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у переліку офіційних місць для торгівлі ялинками – два десятки локацій.

Всі вони розташовані у кожному районі міста. Найбільше таких точок передбачили у Шевченківському районі, найменше – у Галицькому.

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Торгівля ялинками у вказаних місцях стартує з 18 грудня і триватиме до 6 січня.

Також своїм рішенням виконавчий комітет зобов’язав Муніципальну варту, голів районних адміністрацій та правоохоронців не допустити виникнення стихійної торгівлі ялинками на території Львова.

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