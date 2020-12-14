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«Арена Львів» може приймати домашні матчі збірної України у відборі на Чемпіонат світу

Соломія Головіна

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Домашні матчі національної збірної у відборі на Чемпіонат світу можуть відбутися у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Згідно з пропозицією очільника Української асоціації футболу Андрія Павелко, матчі Україна – Фінляндія та Україна – Казахстан, які заплановані на 2021 рік, можуть відбутись на «Арені Львів».

«Арена Львів завжди дає потужний заряд підтримки національній збірній і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору до ЧС-2022»,  – повідомив Андрій Павелко.

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Президент Української асоціації футболу запропонував виконкому УАФ підтримати погоджену з тренерським штабом пропозицію організувати поєдинок Україна – Фінляндія, який заплановано на 28 березня, а також матч Україна – Казахстан, який має відбутися 31 березня, на «Арені Львів».

Андрій Павелко зазначив, що сподівається, що на обидвох матчах зможуть бути присутні глядачі.

Нагадаємо, нещодавно новою очільницею «Арени Львів» стала 33-річна Ольга Манько.

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