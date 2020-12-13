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Локдаун в Україні можуть ввести раніше ніж 8 січня, – Кабмін

Наталя Дуляба

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Уряд розглядає можливість перегляду термінів жорсткого карантину. На повний локдаун Україна може піти раніше, ніж 8 січня. Про це у неділю, 13 грудня, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

 

За словами Олега Немчінова, повний локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж 8 січня. Це можуть зробити, якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватись.

«Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок з COVID-пакетом, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції», – цитує міністра Telegram-канал Коронавірус у регіонах.

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Водночас Немчінов зауважив, що МОЗ працює над збільшенням ліжкофонду. До кінця року киснем мають бути забезпечені понад 40 тисяч ліжок, а в перспективі – 75 тисяч ліжок.

Нагадаємо, у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

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