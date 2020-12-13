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Із головної ялинки країни зняли скандального капелюха

Наталя Дуляба

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В неділю, 13 грудня, в Києві з верхівки головної ялинки країни зняли скандального капелюха. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив організатор новорічного дійства Folk Ukraine.

 

«Новорічно-різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості, мирі та сімейному затишку. Тож сьогодні вранці капелюх ми зняли», – йдеться в повідомленні.

Також організатор зазначив, що замість капелюха на верхівку ялинки встановлять Вифлеємську зірку. Зроблять це напередодні Дня святого Миколая.

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Нагадаємо, 10 грудня на Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни. Втім незабаром після цього чимало українців у соцмережах стали обурюватися через те, що на вершині дерева встановили відьомський капелюх, а не традиційну різдвяну зірку.

Таку незвичну прикрасу розкритикувала й Православна церква України, зазначивши, що відьомський капелюх на вершині головної ялинки країни суперечить християнській символіці. Відтак ПЦУ закликала владу Києва переглянути концепцію прикрашення різдвяної ялинки.

Своєю чергою організатори пояснювали, що казкового капелюха встановили на головній ялинці України, бо тематикою святкування Нового року є казковий ліс. Втім після скандалу таки погодились поміняти прикрасу на Вифлеємську зірку.

Як писав Львівський портал, 30-метрову штучну головну ялинку країни виготовили у Львові. Її вартість становить 2,7 млн грн. А от 3-метровий капелюх привезли з Одеси.

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Фото: Facebook Folk Ukraine, Івана Сидора

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