ПЦУ розкритикувала головну ялинку країни з капелюхом на верхівці

Православна церква України розкритикувала головну ялинку країни, на вершині якої встановили не традиційну Вифлеємську зірку, що символізує народження Христа, а відьомський капелюх. Відповідну заяву опублікували на Facebook ПЦУ.

Головну ялинку країни встановили на Софійській площі 10 грудня. Втім незабаром після цього чимало українців у соцмережах стали обурюватися через те, що на вершині дерева встановили відьомський капелюх, а не традиційну різдвяну зірку.

Реклама партнерів

На цей інцидент відреагувала й Православна церква України, яка також розкритикувала таку незвичну ялинкову прикрасу.

«Щонайменше здивування викликає те, чому сьогодні, у незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, яка витісняє християнську символіку і замінює її на «казково-абстрактну». Ми не можемо не звернути на це увагу. Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, Який народжується, приходить у цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осяювала темне небо і сповіщала про народження Сина Божого. А який сенс Різдва має втілювати цьогорічний головний новорічний та різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці?», – йдеться в повідомленні.

В ПЦУ переконані, що відьомський капелюх на вершині головної ялинки країни суперечить християнській символіці, відтак закликали владу Києва переглянути концепцію прикрашення різдвяної ялинки.

«До величного свята Різдва Христового ще є час, тож ми віримо і сподіваємося, що міська влада перегляне концепцію різдвяного прикрашання головного атрибуту новорічно-різдвяних свят, враховуючи його місце розташування і особливе значення Святої Софії Київської для всіх українців. Різдво Христове, на відміну від казок і їхніх вигаданих персонажів – справжнє. А справжнє завжди перемагає», – додають у Православній церкві України.

Зазначимо, організатори пояснювали, що казкового капелюха встановили на головній ялинці України, бо тематикою святкування Нового року є казковий ліс.

Втім зважаючи на скандал, який розгорівся через згаданий капелюх, організатори заявили, що за ніч до Миколая встановлять на ялинці Вифлеємську зірку.

Нагадаємо, що 30-метрову штучну головну ялинку країни виготовили у Львові. Її вартість становить 2,7 млн грн. А от 3-метровий капелюх привезли з Одеси.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: мережа Інтернет