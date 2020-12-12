ОСТАННІ НОВИНИ

ПЦУ розкритикувала головну ялинку країни з капелюхом на верхівці

Наталя Дуляба

|

Православна церква України розкритикувала головну ялинку країни, на вершині якої встановили не традиційну Вифлеємську зірку, що символізує народження Христа, а відьомський капелюх. Відповідну заяву опублікували на Facebook ПЦУ.

 

Головну ялинку країни встановили на Софійській площі 10 грудня. Втім незабаром після цього чимало українців у соцмережах стали обурюватися через те, що на вершині дерева встановили відьомський капелюх, а не традиційну різдвяну зірку.

Реклама партнерів

На цей інцидент відреагувала й Православна церква України, яка також розкритикувала таку незвичну ялинкову прикрасу.

«Щонайменше здивування викликає те, чому сьогодні, у незалежній демократичній країні, всупереч традиційному розумінню, очікуванням, змістовному наповненню різдвяних свят, без обговорення з громадськістю та релігійною спільнотою визначається дивна концепція вигляду головної ялинки країни, яка витісняє християнську символіку і замінює її на «казково-абстрактну». Ми не можемо не звернути на це увагу. Різдвяну зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа, Який народжується, приходить у цей світ. Адже саме Різдвяна зірка осяювала темне небо і сповіщала про народження Сина Божого. А який сенс Різдва має втілювати цьогорічний головний новорічний та різдвяний атрибут країни з капелюхом на верхівці?», – йдеться в повідомленні.

В ПЦУ переконані, що відьомський капелюх на вершині головної ялинки країни суперечить християнській символіці, відтак закликали владу Києва переглянути концепцію прикрашення різдвяної ялинки.

«До величного свята Різдва Христового ще є час, тож ми віримо і сподіваємося, що міська влада перегляне концепцію різдвяного прикрашання головного атрибуту новорічно-різдвяних свят, враховуючи його місце розташування і особливе значення Святої Софії Київської для всіх українців. Різдво Христове, на відміну від казок і їхніх вигаданих персонажів – справжнє. А справжнє завжди перемагає»,  – додають у Православній церкві України.

Зазначимо, організатори пояснювали, що казкового капелюха встановили на головній ялинці України, бо тематикою святкування Нового року є казковий ліс.

Втім зважаючи на скандал, який розгорівся через згаданий капелюх, організатори заявили, що за ніч до Миколая встановлять на ялинці Вифлеємську зірку.

Нагадаємо, що 30-метрову штучну головну ялинку країни виготовили у Львові. Її вартість становить 2,7 млн грн. А от 3-метровий капелюх привезли з Одеси.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: мережа Інтернет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...