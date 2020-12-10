ОСТАННІ НОВИНИ

Головну ялинку країни виготовили у Львові

Вероніка Рой

|

Головну ялинку країни, яку вже встановили на Софійській площі в Києві, виготовили у Львові. Про це інформує УНН.

 

Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде повністю прикрашена до неділі, 13 грудня, а прикрашання самої площі планують завершити 15-16 грудня.

«До неділі (13 грудня, – ред.) у Києві закінчать наряджати ялинку, її висота близько 31,2 метра плюс 3 метри капелюх. Софійську площу плануємо закінчити до 15-16 грудня», – зазначив засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

Реклама партнерів

За словами Добруцького, на ялинці буде 1500 іграшок і 15 кілометрів гірлянди. Верхівка для ялинки буде у вигляді яскравого капелюху.

«Попередня вартість ялинки близько 2,7 млн гривень. Так, капелюх для ялинки виготовляли в Одесі, ялинку – у Львові та іграшки – в Білій Церкві», – додав він.

Нагадаємо, у Львові також встановлять головну ялинку міста на площі перед Оперним театром. Урочисто відкриють її напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Встановлювати ж новорічну красуню почнуть 13 грудня. Привезуть новорічну красуню до Львова з Дрогобицького району. Проте від гучних святкувань через пандемію Львів цьогоріч відмовився.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: УНН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...