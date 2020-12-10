Головну ялинку країни виготовили у Львові

Головну ялинку країни, яку вже встановили на Софійській площі в Києві, виготовили у Львові. Про це інформує УНН.

Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде повністю прикрашена до неділі, 13 грудня, а прикрашання самої площі планують завершити 15-16 грудня.

«До неділі (13 грудня, – ред.) у Києві закінчать наряджати ялинку, її висота близько 31,2 метра плюс 3 метри капелюх. Софійську площу плануємо закінчити до 15-16 грудня», – зазначив засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

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За словами Добруцького, на ялинці буде 1500 іграшок і 15 кілометрів гірлянди. Верхівка для ялинки буде у вигляді яскравого капелюху.

«Попередня вартість ялинки близько 2,7 млн гривень. Так, капелюх для ялинки виготовляли в Одесі, ялинку – у Львові та іграшки – в Білій Церкві», – додав він.

Нагадаємо, у Львові також встановлять головну ялинку міста на площі перед Оперним театром. Урочисто відкриють її напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Встановлювати ж новорічну красуню почнуть 13 грудня. Привезуть новорічну красуню до Львова з Дрогобицького району. Проте від гучних святкувань через пандемію Львів цьогоріч відмовився.

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Фото: УНН