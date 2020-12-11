Українцям радять утриматися від подорожей на новорічні свята

Міністерство охорони здоров’я радить українцям утриматися від подорожей на новорічні свята. Про це він повідомив 11 грудня під час брифінгу, передає Львівський портал.

«Ми теж радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята. Розуміємо, що це незручності. Але якщо ви все ж таки вирішили поїхати, обов’язково подивіться інформацію щодо того, яка ситуація в країнах по COVID-19, які умови візиту до інших країн. Це можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних прав», – сказав міністр.

Він закликав українців дотримуватися всіх правил безпеки і правил, встановлених у тих країнах, які українські громадяни мають намір відвідувати на новорічні свята.

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Зазначимо, раніше у ВООЗ розповідали, як не підхопити COVID-19 під час новорічних свят.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року. Що працюватиме під час жорсткого карантину, читайте за посиланням.

У Львові встановлять головну ялинку міста, а от від гучних святкувань відмовляться.

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