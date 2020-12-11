ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям радять утриматися від подорожей на новорічні свята

Вероніка Рой

|

Міністерство охорони здоров’я радить українцям утриматися від подорожей на новорічні свята. Про це він повідомив 11 грудня під час брифінгу, передає Львівський портал.

 

«Ми теж радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята. Розуміємо, що це незручності. Але якщо ви все ж таки вирішили поїхати, обов’язково подивіться інформацію щодо того, яка ситуація в країнах по COVID-19, які умови візиту до інших країн. Це можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних прав», – сказав міністр.

Він закликав українців дотримуватися всіх правил безпеки і правил, встановлених у тих країнах, які українські громадяни мають намір відвідувати на новорічні свята.

Реклама партнерів

Зазначимо, раніше у ВООЗ розповідали, як не підхопити COVID-19 під час новорічних свят.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року. Що працюватиме під час жорсткого карантину, читайте за посиланням.

У Львові встановлять головну ялинку міста, а от від гучних святкувань відмовляться.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...