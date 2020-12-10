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Львів’яни стали краще сортувати органічне сміття

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Львів’яни значно краще стали сортувати органічне сміття. На сьогодні вміст 94% контейнерів відсортований правильно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як зазначають у ЛКП «Зелене місто», у період із 1 до 8 грудня на станцію компостування надійшло 132 тонн органіки. 13 тонн із цієї кількості становлять харчові відходи та 119 — садові.

«Спеціалісти ЛКП «Зелене місто» постійно моніторять якість сортування органіки. Як показує практика, нині вміст 94% контейнерів відсортований правильно. Тому дякуємо мешканцям нашого міста, які підтримують таку важливу ініціативу та долучаються до сортування органіки», — зазначають на підприємстві.

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У рамках пілотного проєкту до кінця року послуга перероблення органіки для мешканців Львова є безкоштовною. Як правильно сортувати відходи дивіться тут.

Як повідомляв Львівський портал, пілотний проєкт із роздільного збору харчових та садових відходів від населення мерія Львова запровадила у листопаді 2018 року. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, у міськраді казали, що з’явитись вони можуть лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозить окремий сміттєвоз і транспортує її на на вул. Пластову, 13, де працюють два компостери. Перероблений продукт, який можна використовувати як добриво, можуть брати всі охочі.

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