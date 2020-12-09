Ремонт Пекарської планують завершити наступного року

Капітальний ремонт вулиці Пекарської у Львові планують повністю завершити у 2021 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зазначимо, ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робті становить 109,4 млн грн.

Реклама партнерів

«Роботи розпочалися з 1 вересня на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів. На цій ділянці поміняно всі комунікації і підрядник стелить бруківку. Натомість на відрізку від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців також триває заміна комунікацій і паралельно проводиться облаштування дорожнього одягу», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Пекарської відбувається у три етапи. Раніше у міськраді заявляли, що ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Проєктом реконструкції вул. Пекарська передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг. Також планується капітальний ремонт покриття тротуарів, світлофорного об’єкта, заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації тощо. Крім цього проєктом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, влаштування благоустрою території.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР