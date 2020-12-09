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Глава прикордонної служби Португалії пішла у відставку на тлі скандалу з убивством українця

Андрій Котенський

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Глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш подала у відставку на тлі скандалу довкола загибелі жителя Львівщини в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання. Про це повідомляє Reuters, пише УП.

 

Інцидент стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі він помер в ізоляторі. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.

Питання знову почало обговорюватися після непідтверджених повідомлень про те, що SEF планувала встановити «тривожні кнопки» в центрах утримання. Правозахисники заявляють, що це неадекватна реакція на інцидент.

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Португальський RTP повідомляє, що останні декілька тижнів Гатоеш перебувала під тиском після того, як в інтерв’ю ЗМІ сказала, що загиблий в ізоляторі Лісабону громадянин України «явно зазнав катування».

В Міністерстві внутрішніх справ, якому підпорядкована SEF, повідомили, що керівник відомства Кріштіна Гатоеш «за власним бажанням» подала у відставку у рамках реформи, що має на меті більш чітко розділити поліцейські та адміністративні повноваження у питаннях взаємодії з мігрантами та мандрівниками, та використовувати «більш людяний і менш бюрократичний підхід».

В SEF наразі не відповіли, чи відставка Гатоеш пов’язана зі скандалом довкола смерті українця. В МВС від подальших коментарів відмовилися.

Водночас, один з депутатів депутат від опозиційної PSD Рікардо Лейте пов’язав її з інцидетом. «Коли стали відомі обставини смерті громадянина України в аеропорту Лісабона, відставка була єдиним можливим виходом»,  – написав він у своєму Twitter.

«Це перший, хоч і запізнілий крок. Але якщо за цим не буде структурних змін, як пообіцяв глава МВС  у березні – цього недостатньо», – цитує Reuters Ану Лоградо, представницю правозахисної групи Humans Before Borders.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що інцидент з громадянином України – не поодинокий випадок, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, що прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у аеропорту Лісабона інспектори міграційної служби вбили українця.

Закатований португальськими офіцерами українець виявився жителем Львівщини. Чоловік в’їхав у Португалію для підписання контракту на роботу будівельником у Бельгії.

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