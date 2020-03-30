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У аеропорту Лісабона інспектори міграційної служби вбили українця

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У Лісабоні інспектори міграційної служби вбили українця. Про вбивство у аеропорту українського громадянина, який приїхав у пошуках роботи повідомив голова спілки українців у Португалії Павло Садоха, пише Українська правда.

 

«Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України який приїхав до Португалії в пошуках праці», – повідомив він.

Садоха уточнив, що в аеропорту Лісабону українцю з незрозумілих наразі причин відмовили у в’їзді до Португалії.

Коли чоловік став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого наступила смерть.

Садоха висловив співчуття родині загиблого і засудив «злочинні дії працівників служби міграції».

Посольство України в Португалії повідомило, що відреагувало на сюжет TVI24 про смерть громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії «вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування зазначеної справи».

Правоохоронні органи Португальської Республіки проводять слідчі дії для встановлення обставин смерті громадянина України в приміщенні аеропорту Лісабона.

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