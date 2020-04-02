Закатований португальськими офіцерами українець виявився жителем Львівщини

Португальські ЗМІ розповіли подробиці про українця, якого вбили інспектори імміграційної служби Португалії. Вбитий португальськими офіцерами українець виявився жителем Львівщини, пише Zaxid.net.

Як відомо, троє інспекторів імміграційної служби Португалії вбили в аеропорту Лісабона 40-річного жителя Новояворівська Львівської області на ім’я Ігор, який працював у Європі будівельником, повідомили португальські ЗМІ.

За інформацією DN.pt, 40-річний Ігор, прізвища якого видання не вказує на прохання його родини, відвідав Португалію для підписання контракту на роботу будівельником у Бельгії. Зі слів подруги родини вбитого, чоловік відвідав Португалію вперше. До того, як почати працювати у Європі, Ігор працював будівельником у Новояворівську.

Відомо, що 10 березня о 15:00 він прибув до Португалії рейсом зі Стамбула. Однак в аеропорту Лісабона Ігоря чомусь не пустили. Як пише DN.pt, міграційна служба нібито запідозрила, що Ігор хоче незаконно в’їхати в країну. Його залишили в аеропорту 10 березня і збиралися відправити назад, звідки він приїхав. Однак 12 березня о 18:00 його знайшли мертвим у медичній кімнаті аеропорту. Чоловік лежав у наручниках обличчям донизу.

Спочатку офіцери імміграційної служби стверджували, що українець помер від епілепсії чи серцевого нападу. Але лікар, який робив розтин тіла Ігоря, повідомив місцевій поліції, що він помер від побоїв.

Цей інцидент призвів до відставки директора імміграційної служби в Лісабоні. А інспекторів, які підозрюються у вбивстві, португальська поліція заарештувала прямо під час їхнього чергування в аеропорту. Їм загрожує до 25 років в’язниці.

Як пише РБК-Україна із посиланням на Publico, вбитий у Португалії житель Новояворівська мав дружину, яка працює вчителькою молодших класів, та двох дітей – старшу доньку та молодшого сина.

Наразі рідні не можуть отримати тіло вбитого українця: на його перевезення до України потрібно 3500 євро. Крім того, через закриття Україною авіасполучення на тлі пандемії коронавірусу, для доставки тіла треба організувати спеціальний рейс і наразі невідомо, коли з’явиться така можливість.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в аеропорту Лісабона вбили українця.