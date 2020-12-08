На Підзамче відремонтують аварійний будинок

У Львові за пів мільйона гривень відремонтують аварійний житловий будинок на вул. Східній, 2. Відповідне рішення у вівторок, 8 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Із резервного фонду бюджету Львова виділили 563 385 грн на проведення невідкладних протиаварійних робіт у житловому будинку на вул. Східній, 2, що на Підзамче. Тут найближчим часом мають зайнятись відновленням конструкційних елементів будівлі.

Рішення про виділення коштів на ці роботи виконком приймав, зважаючи на відповідний висновок міської комісії ТЕБ і НС.

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«Цей будинок дійсно потребує капітального ремонту, є аварійна ситуація, яку потрібно ліквідовувати», – прокоментувала заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

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Нагадаємо, торік у Львові поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

До кінця 2020 року мерія також обіцяє відремонтувати старий будинок в самому центрі Львова – на вул. Фурманській, 8. Офіційно аварійними у ньому визнали дві квартири, мешканців яких відселили. У будинку торік встигли відремонтували дах, а саму будівлю стягнули металевими рамами та поясами. Всі інші протиаварійні роботи перенесли на 2020 рік, відновлення будинку обійдеться місту майже у 4 млн грн.

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