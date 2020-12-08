На Львівщині вилучили 200 л контрабандного глінтвейну

У Грушеві затримали 30-річного мешканця Чернівецької області, який хотів потайки перевезти 200 л глінтвейну. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Алкогольного контрабандиста митники затримали у вівторок вночі, 8 грудня. 30-річний житель Чернівецької області прибув із Польщі у пункт пропуску на мікроавтобусі Mercedes Sprinter.

Під час поглибленого огляду автомобіля правоохоронці виявили у салоні 200 пляшок глінтвейну ємністю по 1 л кожна.

Реклама партнерів

Під час усного опитування чоловік не вказав, що везе будь-які товари, проте після митного огляду визнав пляшки з глінтвейном своєю власністю.

«На ввезення такого товару встановлено обмеження. Так, громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку на одну особу: 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв», – наголошують митники.

За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Глінтвейн у жителя Чернівецької області вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме йому покарання.

Нагадаємо, за десять місяців цього року на Львівщині вилучили контрабанди на 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.