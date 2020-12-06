На Львівщині горів будинок

У Жидачівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, пожежа виникла 5 грудня близько 16:30 в селищі Журавно, в дерев’яно-глиняному житловому будинку.

До місця подіїї негайно виїхали рятувальники і о 17:16 повністю ліквідували займання.

Вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню дерев’яними конструціями будинку та врятувати його від знищення.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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