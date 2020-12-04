Відремонтовану дорогу Львів-Ужгород показали з висоти пташиного польоту

Служба автомобільних доріг у Львівській області опублікувала фото нещодавно відремонтованої дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород з висоти пташиного польоту. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

«Краєвиди Львівщини узимку з висоти пташиного лету. Автомобільна дорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Львівський портал, дорогу ремонтували в межах президентської програми «Велике будівництво». Вартість робіт становить понад 600 мільйонів гривень.

Ця дорога сполучає Львів та Ужгород, відтак її ремонт, мав би пожвавити економічний розвиток та туристичний потенціал двох обласних центрів.

Фото: Служба автомобільних доріг