Ще три заклади Львова оштрафовано за порушення карантину

Впродовж 3 грудня моніторингові групи обстежили 118 об’єктів господарювання, дали 10 попереджень та склали три протоколи щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Як відомо міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб’єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів.

Рейди проводять щодня.

Реклама партнерів

Рішення про накладення штрафу за порушення карантину вирішуватиме суд.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протягом суботи, 14 листопада, на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали, попри запроваджений уряд карантин вихідного дня.

Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень карантину вихідного дня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.