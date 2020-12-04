Розкол в УГП? Депутата ЛОР Чолія збираються виключити з партії через підписання «коаліційного меморандуму»

Політрада Української галицької партії опублікувала на своїй Facebook-сторінці офіційну заяву щодо призупинення членства в партії голови і заступника фракції УГП у Львівській обласній раді Тараса Чолія та Івана Щурка. А все – через меморандум про співпрацю, який в ЛОР уклали 5 політичних сил («ЄЄ», «Батьківщина», «Голос», «НРУ», «УГП»).

Як зазначається, головна контрольна комісія УГП прийняла рішення зупинити повноваження голови Львівської обласної організації УГП Тараса Чолія та відсторонити його з посади. Також вирішено призупинити членство в партії голови і заступника фракції УГП у ЛОР Тараса Чолія та Івана Щурка до з’ясування усіх обставин щодо підписання «коаліційного меморандуму» між 5 політсилами ЛОР 1 грудня.

«Підставою для такого рішення стало ігнорування з боку новообраних депутатів до обласної ради позиції політради УГП від 19 листопада про неможливість входження у більшість з олігархічними партіями, які представлені в облраді одіозними депутатами», – мовиться у офіційній заяві.

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Політрада УГП вимагає у ради Львівської обласної організації відкликати підпис під Меморандумом про співпрацю, який вважає «лиш своєрідним висловленням лояльності до нових «господарів» Львівщини».

Своєю чергою Тарас Чолій, якого 1 грудня обрали головою фракції УГП у ЛОР, назвав політраду УГП ручною і наголосив, що у такий спосіб «просто витискають непокірних».

«Ручна політрада УГП відсторонила мене від виконання обов’язків голови обласної організації партії, і призупинила наше з Іваном Щурком членство в УГП. Все, начебто, через те, що підписали меморандум про співпрацю з демократичними силами у Львівській обласній раді, що зробив і «Голос», і «ЄС». Переконаний, що насправді – просто витискають непокірних, як роблять це вже понад рік. З публічного простору, з кола осіб, які приймають рішення, зі стрічок фінансування.

Настав час сказати відкрито про мою незгоду з нинішнім керівництвом УГП, з деспотичними методами правління так званої голови Політради Ірини Моряк, ГКК під одноосібним владарюванням Ореста Друля і ручним управлінням головного спонсора», – зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Львівський портал, п’ять політичних сил 1 грудня підписали меморандум про співпрацю політичних партій у Львівській обласній раді: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія».

Перед цим політрада «УГП» «відхрещувалася» від створення такої коаліції в ЛОР.

«Ми застерігаємо депутатів УГП від створення коаліцій у Львівській обласній раді з фракціями олігархічних партій, партій скомпрометованих в політиці України та таких, депутатами від яких є особи з корупційною репутацією. Тобто від коаліцій з депутатськими фракціями Європейської Солідарності, За Майбутнє, ВО Свободи, Народного Руху України, Батьківщини та Слуг Народу», – йшлося у рішенні політради «УГП».

Додамо, що 1 грудня новообрані депутати ЛОР урочисто склали присягу на вірність українському народу. Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

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