40 мільйонів за кілометр. Личаківську знову закривають на доремонт

На вихідні, 5−6 грудня, на вулиці Личаківській (на відрізку від «Ензиму» до вулиці Букової стелитимуть верхній шар асфальту», а відтак вулиця буде закрита для проїзду транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», 5−6 грудня вулиця Личаківська на відрізку від «Ензиму» до вулиці Букової буде перекрита для руху транспорту, оскільки підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь» стелитиме верхній шар асфальту.

«Завтра, орієнтовно з 09.00 год розпочнуться роботи з асфальтування на вулиці Личаківській. Роботи триватимуть два дні – у суботу та неділю – йдеться у повідомленні.

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Об’їзд дороги буде здійснюватися через село Лисиничі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що капітальний ремонт вулиці Личаківської на ділянці від вул. Букової до межі міста почали 27 травня. За сприятливих погодних умов, вулицю обіцяли відкрити для транспорту ще наприкінці серпня, згодом відкриття відклали до жовтня, однак і тоді знову перенесли.

Протяжність дороги, яку ремонтують, – 4 км 100 м. Загальна вартість виконання робіт, згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Автомагістраль-Південь», – 160,3 млн грн.

Проектом ремонту передбачена розчистка площі від кущів та дрібнолісся, капітальний ремонт дорожнього одягу, будівництво господарсько-побутового каналізаційного колектора, реконструкцію дощового каналізаційного колектора прокладання електролінії зовнішнього освітлення, пониження всіх існуючих кабельних ліній, заміна ділянок газопроводу, ремонт кабелів зв’язку. Перевлаштування існуючих тротуарів в межах забудови та влаштування нових тротуарів за межами забудови, влаштування велосипедних смуг. Влаштування нових зупинок громадського транспорту та доведення до нормативних параметрів існуючих, пониження бортового каменю, позначення наближення до пішохідного переходу та посадкових майданчиків плиткою з тактильним покриттям.

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