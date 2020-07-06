Частину Личаківської для транспорту можуть відкрити наприкінці серпня

Наприкінці серпня, за сприятливих погодних умов, планують відкрити для транспорту вулицю Личаківську на ділянці від вул. Букової до межі міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Личаківської на ділянці від вул. Букової до межі міста почали 27 травня. Виконує роботи ТзОВ «Автомагістраль-Південь». Загальна вартість ремонту становить 160,3 млн грн.

«Протяжність дороги, яку ремонтуємо, – 4 км 100 м. Вже відфрезеровано все дорожнє покриття і виконуються роботи з розширення дороги, її вирівнювання та кронування дерев. Пошкоджені, аварійні дерева будуть забрані», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

За її словами, відкрити вулицю для проїзду транспорту планують до кінця серпня, а повністю завершити усі роботи передбачають до кінця вересня.

«Наша компанія проводить ремонтні роботи на вул. Личаківська. На об’єкті задіяно 15 одиниць техніки та 25 працівників. Зараз на 100% виконано холодне фрезерування і проводяться роботи з розбирання дорожнього одягу та вирівнюємо поздовжній профіль дороги. Тобто це розширення земляного покриття і приведення його до нормативних параметрів. Опісля приступимо до влаштування частково основи і нанесення шарів покриття. А далі облаштування дощової каналізації, влаштування тротуарів та велосипедних доріжок», – додав керівник проєкту ТзОВ «Автомагістраль-Південь» Андрій Кузьмич.

Проєктом ремонту вул. Личаківської передбачена влаштування 6 нових зупинок громадського транспорту. Перевлаштування тротуарів та влаштування та велосипедних смуг. Для безперешкодного і зручного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями проєктом передбачено пониження бортового каменю, позначення наближення до пішохідного переходу та посадкових майданчиків плиткою з тактильним покриттям та ін.

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Фото: ЛМР