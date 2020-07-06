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Частину Личаківської для транспорту можуть відкрити наприкінці серпня

Вероніка Рой

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Наприкінці серпня, за сприятливих погодних умов, планують відкрити для транспорту вулицю Личаківську на ділянці від вул. Букової до межі міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Личаківської на ділянці від вул. Букової до межі міста почали 27 травня. Виконує роботи ТзОВ «Автомагістраль-Південь». Загальна вартість ремонту становить 160,3 млн грн.

«Протяжність дороги, яку ремонтуємо, – 4 км 100 м. Вже відфрезеровано все дорожнє покриття і виконуються роботи з розширення дороги, її вирівнювання та кронування дерев. Пошкоджені, аварійні дерева будуть забрані», – розповіла директорка  ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

За її словами, відкрити вулицю для проїзду транспорту планують до кінця серпня, а повністю завершити усі роботи передбачають до кінця вересня.

«Наша компанія проводить ремонтні роботи на вул. Личаківська. На об’єкті задіяно 15 одиниць техніки та 25 працівників. Зараз на 100% виконано холодне фрезерування і проводяться роботи з розбирання дорожнього одягу та вирівнюємо поздовжній профіль дороги. Тобто це розширення земляного покриття і приведення його до нормативних параметрів. Опісля приступимо до влаштування частково основи і нанесення шарів покриття. А далі облаштування дощової каналізації, влаштування тротуарів та велосипедних доріжок», – додав керівник проєкту ТзОВ «Автомагістраль-Південь» Андрій Кузьмич.

Проєктом ремонту вул. Личаківської передбачена влаштування 6 нових зупинок громадського транспорту. Перевлаштування тротуарів та влаштування та велосипедних смуг. Для безперешкодного і зручного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями проєктом передбачено пониження бортового каменю, позначення наближення до пішохідного переходу та посадкових майданчиків плиткою з тактильним покриттям та ін.

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Фото: ЛМР

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