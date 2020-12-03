Вулицю Городоцьку «закоркували» дві ДТП

На вулиці Городоцькій сталися дві ДТП, які утворили затор від Мотозаводу і Левандівського мосту у центр міста. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, одна аварія трапилася поблизу Левандівського мосту біля АЗС. Незначних ушкоджень зазнав легковик, в який влучив трос від вантажівки, що рухалась в сторону центру Львова. Проїзд цієї ділянки суттєво ускладнений, оскільки автомобілі заблокували обидві смуги.

Інша ДТП сталася неподалік Мотозаводу: мікроавтобус в’їхав у авто, яке загальмувало на світлофорі. Ця аварія сталася в напрямку центру. Внаслідок зіткнення утворився затор від Мотозаводу аж до Скнилівського мосту.

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