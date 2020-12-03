Коронавірус на Львівщині підхопили 177 учнів та 537 працівників закладів освіти

Станом на сьогодні на Львівщині від коронавірусної інфекції лікуються 177 учнів та 537 працівників закладів освіти. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Ірина Сислюк.

За словами Ірини Сислюк, наразі в області дві школи перебувають на дистанційному навчанні. Решта навчальних закладів працюють у очному або змішаному режимі. Є також і випадки, коли класи, де виявили хворих на коронавірус, відправляють на самоізоляцію.

«Після ліквідації поділу на зони у нас фактично всі школи вийшли на навчання в очному або змішаному режимі. На сьогодні основна частина закладів освіти Львівської області працюють у звичному режимі. Через COVID-19 у нас на дистанційному навчанні перебуває дві школи – у Жовківському та Сокальському районах. Зауважу, що станом на сьогодні від коронавірусної інфекції лікуються 177 учнів та 537 працівників закладів освіти», – зазначила посадовиця.

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Ірина Сислюк зауважила, що навчальні заклади адаптувалися до навчання у новому форматі.

«Звичайно, що труднощі інколи виникають. Та й у дистанційному навчання комунікувати трішки складніше. Але вже пройшов певний термін. І вчителі, і учні трішки пристосувалися користуватися різними платформами дистанційної освіти. Звичайно, якщо порівняти організацію освітнього процесу з весною, то зараз значно краще», – додала вона.

Додамо, у Львові станом на 11 листопада коронавірус виявили у 171 вчителя, а також 91 школяра.

Як повідомляв Львівський портал, станом на початок листопада очільник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска наголошував, що ситуація із захворюваністю серед школярів та вчителів на Львівщині не є критичною. Серед 287 тисяч учнів коронавірус діагностували у 300, серед 34 тисяч педагогів вірус виявили у 950 осіб.

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