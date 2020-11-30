У Жовківській лікарні запевняють, що пацієнти померли не через відключення світла

Адміністрація Жовківської районної лікарні запевняє, що відключення світла не могло стати причиною смерті пацієнтів, оскільки медики надали хворим необхідну допомогу. Водночас у ЛОДА створили комісію, яка повинна встановити, що стало причиною смерті пацієнтів. Про це під час брифінгу у понеділок, 30 листопада, заявив очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Ореста Чемериса, голова ЛОДА ініціював створення комісії, яка перевіряє дії медичних працівників Жовківської ЦРЛ. Наразі комісія працює з усім персоналом, який працював у лікарні на момент відключення світла. Адміністрація запевняє, що двоє пацієнтів, які були у важкому стані, отримали необхідну допомогу.

«Під час знеструмлення жінка 1954 року народження перебувала на транспортному допоміжному апараті ШВЛ. Чоловіка 1959 року за кілька хвилин до відключення світла перевели на інвазивну інкубацію, під час відключення вентиляція здійснювалась за допомогою мішка Амбу. Тобто в медзакладі запевняють, що надали пацієнтам необхідну допомогу», – пояснює Орест Чемерис.

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Також він зазначив, що 27 листопада у лікарні було заплановане відключення електроенергії і його узгоджували з працівниками медзакладу.

«На час запланованого відключення світла у медзакладі проводилась операція, тому відключення перенесли. Після закінчення операції адміністрація лікарні повідомила, що можна відключати світло. Зі слів медпрацівників, електроенергії не було 15 хвилин, в цей час живлення пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ, здійснювалось за допомогою акумуляторної батареї», – додав Орест Чемерис.

Водночас заступник голови Львівської ОДА Іван Собко заявив, що ніхто з працівників лікарні не повідомив про знеструмлення жодну зі спецслужб та нікого з посадових осіб.

«Якщо трапляються такі інциденти, то адміністрація повинна звертатись до спецслужб, або ж до департаменту охорони здоров’я, голови ЛОДА, чи райадмінстріції. Тобто до тих, хто може швидко відреагувати і вирішити проблему, однак цього ніхто не зробив», – повідомив Іван Собко.

Він наголосив, що ввечері 1 грудня комісія завершить службову перевірку та повідомить, що стало причиною смерті пацієнтів.

«В лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі. Завтра буде відомо чи саме знеструмлення стало причиною смерті», – сказав посадовець.

Також він наголосив, що такі ж засоби енергопостачання має кожна лікарня Львівщини, яка приймає хворих на коронавірус пацієнтів. Для оновлення та закупівлі обладнання три місяці тому виділили кошти з обласного бюджету.

Напередодні голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що в усіх лікарнях України будуть проведені перевірки обладнання. Іван Собко додав, що на Львівщині перевірять усі лікарні, проте перш за все – 22 медзаклади, які приймають хворих на коронавірус.

Додамо, у поліції з цим фактом відкрили дві кримінальні справи, а голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький ініціював звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні та голови Жовківської РДА.

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