На вулицях Львова почала працювати снігоочисна техніка

Станом на ранок 29 листопада у Львові працювали 54 одиниці снігоприбиральної техніки, ще 8 машин було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 359 м куб піскосуміші та 50 тонн солі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Станом на 08:00 год. у Сихівському районі працювало 254 двірники, у Личаківському районі працювало 179 двірників ЛКП, у Шевченківському – загалом 174 двірники, у Залізничному – 232 двірники, у Франківському – 357 двірників.

«Вся техніка готова для роботи, є необхідні запаси піскосуміші та реагентів. Якщо погодні умови будуть погіршуватись, будемо залучати більшу кількість піскорозкидувачів та іншої техніки. В першу чергу, важливо забезпечити проїзд на магістральних вулицях, на підйомах та спусках, аби не було ковзання транспортних засобів», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Львівський портал повідомляв, що з четверга, 19 листопада, у Львові ввели цілодобове чергування снігоприбиральної техніки.

Також у ЛКП «Львівелектротранс» запевняють, що підприємство повністю готове до роботи в зимовий період. Зокрема, підготували снігоприбиральну техніку, а в трамваях та тролейбусах увімкнули опалення.

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Фото: ЛМР