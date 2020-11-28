Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від COVID-19. Про це він заявив під час брифінгу у суботу, 28 листопада, передає Львівський портал.

Міністр провів щоденний брифінг у будівлі МОЗ, а не з дому, як у попередні дні, коли він перебував на самоізоляції, та повідомив про своє одужання.

«Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося», – сказав Степанов.

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Також він побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що в нього виявлено коронавірус і він перебуває на самоізоляції вдома.