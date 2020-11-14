Очільник МОЗ Максим Степанов підхопив коронавірус

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж», – повідомив Степанов.

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Міністр закликав українців не відвідувати місця скупчення людей та дотримуватись карантинних вимог.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада стало відомо про COVID-19 у президента України Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака.