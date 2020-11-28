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Львів’яни вшанували пам’ять жертв Голодоморів

Ольга Денисяка

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28 листопада на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку львів’яни помолились екуменічну панахиду за жертвами Голодоморів в Україні, та згадали пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Опісля – запалили свічки і лампадки на площі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Молитву в пам’ять про загиблих очолив Владика Димитрій.

День пам’яті жертв Голодоморів щорічно припадає в Україні на четверту суботу листопада. Українці в цей день згадують жертв Голодоморів ХХ століття.

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У 20 столітті Україна пережила три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років.

Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів найбільшого Голодомору 1932-1933 років. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 мільйонів українців.

У церквах сьогодні проводяться поминальні богослужіння. О 16:00 год. щорічно відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої українці запалюють свічки біля Меморіалу і на підвіконнях своїх будинків.

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